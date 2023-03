Артета: Зінченко дозволяє нам бути більше непередбачуваними

Захисник Арсенала Олександр Зінченко привніс команді щось нове.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета після пермоги над Евертоном (4:0).

Arsenal boss Arteta praises Zinchenko: “That’s why we brought him as he brings something different to the team - he allows us to be more unpredictable.” pic.twitter.com/OmiAXBQ4ZH