Арсенал із Зінченком розгромив Евертон Миколенка: результати 7 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі перенесеного 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Арсенал Олександра Зінченка переграв Евертон Віталія Миколенка. Українці розпочали гру з перших хвилин.
Олександр Зінченко відзначився асистом та був замінений на 82-й хвилині гри. Водночас Віталій Миколенко відіграв повний матч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
7 тур, 1 березня
Арсенал - Евертон 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 40 Сака, 2:0 - 45+1 Мартінеллі, 3:0 - 71 Едегор, 4:0 - 80 Мартінеллі
Ліверпуль - Вулвергемптон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 73 Ван Дейк, 2:0 - 77 Салах