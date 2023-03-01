Арсенал із Зінченком розгромив Евертон Миколенка: результати 7 туру АПЛ

Результати 7 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі перенесеного 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Арсенал Олександра Зінченка переграв Евертон Віталія Миколенка. Українці розпочали гру з перших хвилин.

Олександр Зінченко відзначився асистом та був замінений на 82-й хвилині гри. Водночас Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ

7 тур, 1 березня

Арсенал - Евертон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 40 Сака, 2:0 - 45+1 Мартінеллі, 3:0 - 71 Едегор, 4:0 - 80 Мартінеллі

Ліверпуль - Вулвергемптон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Ван Дейк, 2:0 - 77 Салах