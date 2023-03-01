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Рамірес повернувся у Динамо

Сьогодні 18:12 509 0
Динамо повернуло свого нападника
Рамірес повернувся у Динамо
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Венесуельский форвард Ерік Рамірес проведе другу частину сезону у Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нападника вже внесено до заявки команди на сезон 2022/2023 під 15-м номером.

Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021-го року, проте стати основним гравцем відразу не зумів, зігравши 7 матчів у всіх турнірах та забивши 1 гол.

У січні 2022-го року він відправився в аренду в іспанський Спортинг Хіхон, а першу частину цього сезону провів на правах оренди у словацькому Словані.

Нагадаємо, Динамо взимку могло орендувати ексвінгера Ліверпуля.

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