Рамірес повернувся у Динамо

Динамо повернуло свого нападника

Венесуельский форвард Ерік Рамірес проведе другу частину сезону у Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нападника вже внесено до заявки команди на сезон 2022/2023 під 15-м номером.

Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021-го року, проте стати основним гравцем відразу не зумів, зігравши 7 матчів у всіх турнірах та забивши 1 гол.

У січні 2022-го року він відправився в аренду в іспанський Спортинг Хіхон, а першу частину цього сезону провів на правах оренди у словацькому Словані.

Нагадаємо, Динамо взимку могло орендувати ексвінгера Ліверпуля.