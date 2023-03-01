Рамірес повернувся у Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Венесуельский форвард Ерік Рамірес проведе другу частину сезону у Динамо.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Нападника вже внесено до заявки команди на сезон 2022/2023 під 15-м номером.
Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021-го року, проте стати основним гравцем відразу не зумів, зігравши 7 матчів у всіх турнірах та забивши 1 гол.
У січні 2022-го року він відправився в аренду в іспанський Спортинг Хіхон, а першу частину цього сезону провів на правах оренди у словацькому Словані.
Нагадаємо, Динамо взимку могло орендувати ексвінгера Ліверпуля.