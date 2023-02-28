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Динамо взимку могло орендувати ексвінгера Ліверпуля

Сьогодні 20:39 351 0
Динамо взимку могло орендувати ексвінгера Ліверпуля
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в зимове трансферне вікно могло підписати двох футболістів Газіантепа, який після руйнівного землетрусу в Туреччині знявся з чемпіонату.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Футболісти турецького клубу шукали собі нові команди, щоб провести там решту сезону. Цю ситуацію проаналізувало Динамо та помітило для себе трьох хороших атакувальних гравців, які добре зіграні між собою.

Один з них - неназваний бразильський форвард, який не давав 100%-ї згоди на перехід (у команді був лише один бразилець - 26-річний Жоао Фігейредо, який перейшов до Істанбула - прим.).

Двоє інші - 32-річний румунський атакувальний півзахисник Александру Максім та колишній правий вінгер Ліверпуля Лазар Маркович. Обидва були готові перейти.

Відзначається, що Турецька федерація футболу зобов’язалася повністю покривати гравцям, які до завершення сезону будуть грати за інші команди, зарплатню, яку вони отримували у своїх клубах.

У Динамо був шанс взяти цих гравців на 3-4 місяці, вони могли приєднатися до команди на зборі в Туреччині. Луческу сказав, що шанси на чемпіонство значно виростуть, якщо підпишуть цих двох футболістів. Максім та Маркович добре зіграні між собою та виступають на позиціях Миколи Шапаренка та Віктора Циганкова.

Київському клубу потрібно було лише трохи додати футболістам по зарплатні, щоб у них була мотивація грати в країні, де йде війна. Але поки кияни приймали рішення, Максіма орендував Бешикташ, а Марковича - Трабзонспор.

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