Йовичевич - про трансфери: Ще один день, тому очікуйте на новини

В останній день трансферного вікна в Україні слід ще очікувати від донецького клубу трансферів.

Про це заявив головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Трансфери? Це запитання до Дарійо Срни, адже він цим займається. Ще один день, тому очікуйте на новини.

Головне, що зараз гравці доповнюють один одного на полі, а це надихає і мотивує мене. Сьогодні був дуже хороший робочий день, бо відношення було на рівні. Результат матчу з "Минаєм" (4:1) став відображенням: голи, помножені на якість, приносять результат", - сказав Йовичевич.