Шахтар готує трансфер бразильського фулбека та 18-річного вінгера з Таджикистану

Шахтар готує підсилення складу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар найближчим часом може підписати двох новачків.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко

За інформацією джерела, гірники вже були на просунутій стадії щодо переходу бразильського лівого захисника. Конкретного прізвища Вацко не назвав.

Раніше були чутки, що клуб контактував з Аль-Айном щодо 21-річного фулбека Еріка.

Також Шахтар близький до трансферу 18-річного лівого вінгера.

"Не бразилець. З країни, де багато хто з нас не знав, що там у футбол грають. Забув… Чи Таджикистан, чи Туркменістан", - сказав Вацко.

Нагадаємо, Шахтар готовий продати Трубіна за 40 млн євро.