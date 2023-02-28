У перенесеному матчі 9-го туру УПЛ з донецьким Шахтарем (1:4) гравці Минаю лише здобули досвід ігор високого рівня.

Про це заявив головний тренер команди із Закарпаття Володимир Шаран.

"Я задоволений грою Шахтаря, адже ми завжди вболіваємо за нього у єврокубках, приємно грати проти такої команди. Власні можливості на цьому етапі ми знаємо, тому нічого поганого хлопцям після гри не говорив. Чудово, що в нас був саме такий суперник, бо через такі матчі мої футболісти тільки здобуватимуть досвід. Вітаю Шахтар з перемогою. Хотілося б проти кожного грати на перемогу, але потрібно реально розуміти, що на цьому етапі Шахтар набагато сильніший за Минай.

Наші новачки? Зараз не хочу оцінювати. Потрібно переглянути матч у спокійній атмосфері, а вже потім робити висновки. Я знаю можливості кожного гравця, особливо Мельника, який виступав в Олександрії. Необхідний час, можливо, він ще не всіх у команді за іменами знає. Сьогодні я хотів його перевірити, але ще слід набирати кондицій, щоб надалі він міг допомогти. Те саме стосується й Булези, якого ми орендували в Шахтаря", - сказав Шаран.