Головне
Ротань - новий головний тренер збірної України
Сьогодні 13:13 1808
Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 16:50 141
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Сьогодні 16:29 1597 1
Олександрія оформила перехід Кулакова
Сьогодні 16:26 134
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 12:00 29121
УАФ хоче повернути уболівальників на стадіони
Сьогодні 10:24 406
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні
Сьогодні 09:10 337
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА
Сьогодні 08:25 525
Мессі - найкращий гравець 2022 року
Сьогодні 08:08 473
ФІФА назвала найкращого тренера року
Вчора 23:30 675
Прямі трансляції

Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ

Сьогодні 16:50 141 0
Сікан оформив дубль у звітному матчі
Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ
#Минай, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 9-го туру УПЛ донецький Шахтар святкував перемогу над Минаєм.

Матч завершився з  рахунком 4:1 на користь гірників. У складі Шахтаря дубль оформив Сікан. Гірники єдиний гол пропустили після жахливої помилки голкіпера Анатолія Трубіна, якого Шахтар готовий продати за 40 млн.

Чемпіонат України - УПЛ
28 лютого, 9 тур

Минай - Шахтар 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 8 Степаненко, 0:2 - 15 Сікан, 1:2 - 31 Воробчак, 1:3 - 40 Судаков, 1:4 - 60 Сікан

ФК Минай: Олександр Бандура, Михайло Гечев, Назарій Воробчак (Данило Голуб 85), Єгор Твердохліб (Руслан Паламар 74), Дмитро Нємчанінов, Олег Горін, Ігор Гончар, Вадим Вітенчук, Олег Вишневський (Данило Колісник 79), Валерій Рогозинский (Олександр Мельник 46), Антон Байдал (Михайло Шишка 46)

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Тарас Степаненко (Єгор Назарина 67), Олександр Зубков (Гіоргі Гочолейшвілі 62), Данило Сікан (Кевін Келсі 62), Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков (Іван Петряк 79), Юхим Конопля, Ярослав Ракицький (Дмитро Топалов 64)

Попередження: Михайло Гечев, 90+3.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін хоче покинути Шахтар Трубін хоче покинути Шахтар 3373
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А 3298
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 29121
Ротань - новий головний тренер збірної України Ротань - новий головний тренер збірної України 1808
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО 1536
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО 1597 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23913 3
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11233
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65034
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18071
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28432
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52503