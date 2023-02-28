Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ

Сікан оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 9-го туру УПЛ донецький Шахтар святкував перемогу над Минаєм.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь гірників. У складі Шахтаря дубль оформив Сікан. Гірники єдиний гол пропустили після жахливої помилки голкіпера Анатолія Трубіна, якого Шахтар готовий продати за 40 млн.

Чемпіонат України - УПЛ

28 лютого, 9 тур

Минай - Шахтар 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 8 Степаненко, 0:2 - 15 Сікан, 1:2 - 31 Воробчак, 1:3 - 40 Судаков, 1:4 - 60 Сікан

ФК Минай: Олександр Бандура, Михайло Гечев, Назарій Воробчак (Данило Голуб 85), Єгор Твердохліб (Руслан Паламар 74), Дмитро Нємчанінов, Олег Горін, Ігор Гончар, Вадим Вітенчук, Олег Вишневський (Данило Колісник 79), Валерій Рогозинский (Олександр Мельник 46), Антон Байдал (Михайло Шишка 46)

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Тарас Степаненко (Єгор Назарина 67), Олександр Зубков (Гіоргі Гочолейшвілі 62), Данило Сікан (Кевін Келсі 62), Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков (Іван Петряк 79), Юхим Конопля, Ярослав Ракицький (Дмитро Топалов 64)

Попередження: Михайло Гечев, 90+3.