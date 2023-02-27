Стали відомі терміни повернення Забарного

Український захисник Борнмута Ілля Забарний може відновитися від травми до матчів збірної України.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"За словами Забарного, він через 2 тижні буде готовий вже тренуватися в загальній групі. В принципі, він встигає до початку зборів національної команди України. Його тренер у Борнмуті говорить, що потрібно 4 тижні. Це логічно пояснюється, бо тренери не хочуть відпускати.

Сам Забарний дуже хоче відновитися до матчів збірної. Він налаштований, що за 2 тижні встигне відновитися і зможе допомогти проти Англії. Завтра, наскільки я розумію, буде спілкування між лікарями збірної та Борнмута, вони прийматимуть рішення", - сказав Циганик.