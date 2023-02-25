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Борнмут назвав терміни потенційного дебюту Забарного в АПЛ

Сьогодні 13:09 276 0
Забарний залишається травмований щонайменше на два наступних тижні.
Борнмут назвав терміни потенційного дебюту Забарного в АПЛ
#Борнмут, #Ілля Забарний, #забарн

Джерело - suspilne.media.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний може дебютувати за англійський клуб у березні.

Про це повідомив головний тренер Гарі О'Ніл.

"У нього пошкоджений гомілкостоп. Я не знаю термінів [повернення Забарного]. Але гадаю, що це буде впродовж 2-4 тижнів. Не уявляю, аби він зіграв [у наступному матчі команди проти "Манчестер Сіті"]. Здивуюся, якщо він буде готовий до матчу з "Арсеналом". Але після нього - надія є", - розповів О'Ніл.

Раніше повідомлялося, що Забарний не зіграє за Борнмут до квітня через травму.

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