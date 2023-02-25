Грант: Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка

Новачок Челсі Михайло Мудрик ще зможе показати свій талант.

Про це розповів екснаставник лондонського клубу Авраам Грант.

"Не хочу багато говорити про нього у Челсі, але це хороший гравець, в цьому немає жодних сумнівів. Сподіваюсь, у них з’явиться хороша стратегія, яка дозволить йому проявляти свій талант якнайкраще.

Андрій Шевченко – великий талант. Я не можу порівнювати його з Мудриком. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Це фантастичний гравець, просто неймовірний. На жаль, я працював з ним вже наприкінці його кар’єри, але на своєму піку він був найкращим нападником у світі. Розумний, якісний. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка. Але не потрібно їх порівнювати. Кожен має витискати максимум зі своїх якостей, зі свого таланту.

Мудрик та Хвіча Кварацхелія – талановиті гравці. Але я не люблю порівнювати футболістів. Я хотів би, щоб вони розвивали свої найкращі якості. Це те, що я зараз роблю в Африці, як тренер збірної Замбії. Там у гравців є талант, пристрасть, і ми намагаємось витиснути якомога більше з їхнього таланту", - сказав Грант.