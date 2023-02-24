Головне
Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 13:21 3117
Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 16:42 182
Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator
Сьогодні 15:56 212
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було
Сьогодні 13:20 3050
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:00 10553
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст майже рік як на війні
Сьогодні 11:00 5306
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:08 40341 4
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:24 5788
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 06:28 964
Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 01:50 767
Прямі трансляції

Реал не розглядав трансфер Мудрика через відсутність досвіду

Сьогодні 17:47 295 0
Менеджмент мадридців розглядав варіант з трансфером 22-річного українця
Реал не розглядав трансфер Мудрика через відсутність досвіду
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Defensa Central.

Керівництво Реала мав внутрішні розмови щодо потенційного підписання українського вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Defensa Central.

Менеджмент дійсно розглядав варіант з трансфером 22-річного українця та був готовий вести перемовини з "гірниками".

Рада директорів від цієї ідеї остаточно відмовилася тоді, коли взнала фінансові запити Шахтаря у 100 мільйонів євро. У Мадриді вважали цю суму надто завищеною для гравця, у якого немає солідного досвіду виступів на високому рівні, у тому числі в єврокубках.

Також Реал розумів, що Мудрику навряд чи одразу знайдеться місце у стартовому складі, тому було прийняте рішення стежити за дешевшими альтернативами, які відповідають цьому профілю.

  Дивіться: Ліверпуль - Реал 2:5: огляд матчу

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій 8070 1
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи 20606
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 10553
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу 5944 2
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи 9827
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА 40341 4
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 2972
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106383
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 715
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 145579 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28270
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40496