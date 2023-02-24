Реал не розглядав трансфер Мудрика через відсутність досвіду

Менеджмент мадридців розглядав варіант з трансфером 22-річного українця

Джерело - Defensa Central.

Керівництво Реала мав внутрішні розмови щодо потенційного підписання українського вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Defensa Central.

Менеджмент дійсно розглядав варіант з трансфером 22-річного українця та був готовий вести перемовини з "гірниками".

Рада директорів від цієї ідеї остаточно відмовилася тоді, коли взнала фінансові запити Шахтаря у 100 мільйонів євро. У Мадриді вважали цю суму надто завищеною для гравця, у якого немає солідного досвіду виступів на високому рівні, у тому числі в єврокубках.

Також Реал розумів, що Мудрику навряд чи одразу знайдеться місце у стартовому складі, тому було прийняте рішення стежити за дешевшими альтернативами, які відповідають цьому профілю.

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