Реал не розглядав трансфер Мудрика через відсутність досвіду

Джерело - Defensa Central.
Керівництво Реала мав внутрішні розмови щодо потенційного підписання українського вінгера Михайла Мудрика.
Про це повідомляє Defensa Central.
Менеджмент дійсно розглядав варіант з трансфером 22-річного українця та був готовий вести перемовини з "гірниками".
Рада директорів від цієї ідеї остаточно відмовилася тоді, коли взнала фінансові запити Шахтаря у 100 мільйонів євро. У Мадриді вважали цю суму надто завищеною для гравця, у якого немає солідного досвіду виступів на високому рівні, у тому числі в єврокубках.
Також Реал розумів, що Мудрику навряд чи одразу знайдеться місце у стартовому складі, тому було прийняте рішення стежити за дешевшими альтернативами, які відповідають цьому профілю.
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