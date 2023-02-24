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Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

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Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
#Арсенал (Лондон), #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

23 лютого відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, які й визначили усіх учасників 1/8. 8 команд, які посіли перші місця у своїх квартетах у груповому турнірі, потрапили до цієї стадії напряму

Чемпіон України донецький Шахтар у серії післяматчевих пенальті здолав Ренн і також опинився серед 16 найкращих команд турніру.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу (посіяні)

  1. Арсенал (Англія)
  2. Бетіс (Іспанія)
  3. Фенербахче (Туреччина)
  4. Ференцварош (Угорщина)
  5. Феєнорд (Нідерланди)
  6. Фрайбург (Німеччина)
  7. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  8. Юніон (Бельгія)

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)

  1. Ювентус (Італія)
  2. Леверкузен (Німеччина)
  3. Манчестер Юнайтед (Англія)
  4. Рома (Італія)
  5. Севілья (Іспанія)
  6. Шахтар (Україна)
  7. Спортінг (Португалія)
  8. Уніон Берлін (Німеччина).

Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря стане команда із сіяних учасників. В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї асоціації. Жеребкування відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.

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