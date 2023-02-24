Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
23 лютого відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, які й визначили усіх учасників 1/8. 8 команд, які посіли перші місця у своїх квартетах у груповому турнірі, потрапили до цієї стадії напряму
Чемпіон України донецький Шахтар у серії післяматчевих пенальті здолав Ренн і також опинився серед 16 найкращих команд турніру.
Учасники 1/8 фіналу
Переможці групового етапу (посіяні)
- Арсенал (Англія)
- Бетіс (Іспанія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Ференцварош (Угорщина)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Фрайбург (Німеччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Юніон (Бельгія)
Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)
- Ювентус (Італія)
- Леверкузен (Німеччина)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Рома (Італія)
- Севілья (Іспанія)
- Шахтар (Україна)
- Спортінг (Португалія)
- Уніон Берлін (Німеччина).
Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря стане команда із сіяних учасників. В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї асоціації. Жеребкування відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.