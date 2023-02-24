Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

23 лютого відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, які й визначили усіх учасників 1/8. 8 команд, які посіли перші місця у своїх квартетах у груповому турнірі, потрапили до цієї стадії напряму

Чемпіон України донецький Шахтар у серії післяматчевих пенальті здолав Ренн і також опинився серед 16 найкращих команд турніру.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу (посіяні)

Арсенал (Англія) Бетіс (Іспанія) Фенербахче (Туреччина) Ференцварош (Угорщина) Феєнорд (Нідерланди) Фрайбург (Німеччина) Реал Сосьєдад (Іспанія) Юніон (Бельгія)

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)

Ювентус (Італія) Леверкузен (Німеччина) Манчестер Юнайтед (Англія) Рома (Італія) Севілья (Іспанія) Шахтар (Україна) Спортінг (Португалія) Уніон Берлін (Німеччина).

Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря стане команда із сіяних учасників. В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї асоціації. Жеребкування відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.