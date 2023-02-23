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Каденко: Лівий берег, Поділля, Агробізнес та Вікторія проходять атестацію

Сьогодні 09:34 244 0
Президент ПФЛ розповів, хто може поповнити професійні змагання у наступному сезоні
Каденко: Лівий берег, Поділля, Агробізнес та Вікторія проходять атестацію
#Агробізнес, #Вікторія, #Лівий берег, #Поділля, #PFL

Джерело - FootBoom.

Лівий берег, Поділля, Агробізнес та Вікторія можуть поповнити професійні змагання у наступному сезоні.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

"Щодо потенційних новачків, то вже проходять атестацію Лівий берег, Поділля, Агробізнес, Вікторія, деякі аматорські колективи. Поки не готовий сказати, скільки команд заявиться на сезон 2023/24, однак вірю, що їх буде значно більше, ніж сьогодні", - сказав Каденко.

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