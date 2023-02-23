Лівий берег, Поділля, Агробізнес та Вікторія можуть поповнити професійні змагання у наступному сезоні.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

"Щодо потенційних новачків, то вже проходять атестацію Лівий берег, Поділля, Агробізнес, Вікторія, деякі аматорські колективи. Поки не готовий сказати, скільки команд заявиться на сезон 2023/24, однак вірю, що їх буде значно більше, ніж сьогодні", - сказав Каденко.