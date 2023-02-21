Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
З 4 лютого по 18 березня відбувається Відкритий зимовий кубок Професіональної футбольної ліги України.
У дебютному турнірі беруть участь сім команд.
Турнір відбувається у форматі кожна з кожною в одне коло, а черговість "домашніх" та "виїзних" матчів визначає адміністрація ПФЛ.
Календар перших двох турів:
1 тур
4 лютого
13:00. Лівий берег - Чайка - 1:0
5 лютого
12:30. Дружба - Нива Бузова - 2:4
14:00. Нива Вінниця - Окко - 2:0
Кремінь пропускає цей тур.
2 тур
11 лютого
13:00. Дружба - Лівий берег - 0:1
14:00. Нива Бузова - Окко - 3:1
12 лютого
13:00. Чайка - Кремінь - 8:0
Нива Вінниця пропускає тур
3 тур
18 лютого
13:00. Лівий Берег - Нива Бузова - 1:0
14:00. Кремінь - Дружба (Мирівка) - 1:2
14:00. Чайка - Нива Вінниця - 2:0
Турнірна таблиця:
|М
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Лівий берег (Київ)
|3
|3
|0
|0
|3:0
|9
|2.
|Нива (Вінниця)
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|3.
|"Нива (Бузова)
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|4.
|Чайка (Київська обл.)
|3
|1
|0
|2
|8:3
|3
|5.
|Дружба (Мирівка)
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|6.
|Окко (Харків)
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7.
|Кремінь (Кременчук)
|2
|0
|0
|2
|1:10
|0
4 тур
25 лютого
12:00. Дружба - Нива Вінниця
13.00. Лівий Берег - Кремінь
14:00. Чайка - Окко
Призери турніру будуть нагороджені кубками та медалями. Стадіони, на яких проводяться матчі Кубку, мають бути обладнані укриттям або спорудами, які можуть використовуватись як укриття.