Хаві: В Барселоні двері перед Мессі завжди відчинені

Джерело - Diario Sport.

Головний тренер Барселони Хаві не проти повернення Ліонеля Мессі в клуб.

Про це він розповів порталу Diario Sport.

"Найкращий гравець у світі та в історії. Завжди зможе вписатися в команду. Мені немає чого додати. Я вже казав, що тут його дім, що двері перед ним завжди відчинені. Більше мені нема чого сказати".

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"Він мій друг, ми постійно підтримуємо зв'язок. З президентом ми багато речей обговорюємо, але багато залежатиме саме від Ліонеля, від того, що він хоче робити далі, а також від того, що потрібно клубу. Але очевидно, що дім Мессі тут. Жодних сумнівів щодо цього", - сказав Хаві.

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