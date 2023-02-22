Алаба травмувався у матчі з Ліверпулем

Деталі ушкодження наразі невідомі

Захисник Реала Давід Алаба не зміг дограти до кінця зустріч із Ліверпулем у 1/8 Ліги чемпіонів.

Австрійського захисника довелося замінити на 27-й хвилині зустрічі. Натомість на полі з'явився Начо Фернандес. Все через те, що Алаба відчув дискомфорт у правому стегні.

Фуллбек вже пропустив 7 матчів з 11 січня по 2 лютого через м'язову травму.

Цього сезону Давід зіграв за Реал у 28 матчах, забив 2 голи і віддав 3 гольові передачі.

Раніше Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.