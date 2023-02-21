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Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:55 330 0
Українець увесь матч з Ліверпулем провів на лаві запасних
Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Андрій Лунін, #Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Реал Андрія Луніна на виїзді святкував вольову перемогу над Ліверпулем.

Вже на 14-ій хвилині матчу після жахливої помилки голкіпера Куртуа Реал програвав з рахунком 0:2. Але мадридська команда ще до перерви завдяки дублю Жуніора Вінісіуса зрівняла рахунок. А в другому таймі гості забили три голи і святкували перемогу з рахунком 5:2.

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч з Ліверпулем провів на лаві запасних. 

Ліга чемпіонів 2022/23
1/8 фіналу, перший матч
21 лютого

Ліверпуль (Англія) - Реал (Іспанія) 2:5 (2:2)

Голи: 1:0 - 4 Нуньєс, 2:0 - 14 Салах, 2:1 - 21 Жуніор, 2:2 - 36 Жуніор, 2:3 - 47 Мілітан, 2:4 - 55 Бензема, 2:5 - 67 Бензема

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Ґомес (Матіп 73), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Мілнер 73), Фабіньйо, Байчетич (Елліотт 85), Салах, Гакпо (Фірміно 64), Нуньєс (Жота 64)

Реал: Куртуа, Кархаваль, Мілітао, Рюдіґер, Алаба (Начо 27), Вальверде, Камавінга, Модрич (Кроос 87), Родріго (Себальос 81), Бензема (Асенсіо 87), Вінісіус

Попередження: Елліотт 90+3 - Вінісіус 60

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