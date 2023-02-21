На матчі Шахтаря з Ренном працюватиме німецька бригада арбітрів

Джерело - Чемпіон.
Головним арбітром другого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Ренн - Шахтар буде Тобіас Штілер з Німеччини.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Йому допомагатимуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн та Марк Борш. Четвертий арбітр - Саша Штегеманн. Арбітром ВАР буде Крістіан Дінгерт.
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41-річний Штілер вже був одного разу головним арбітром матчу Шахтаря - у 2016-му, коли гірники вдома обіграли Брагу (2:0) у групі ЛЄ.
Матч Ренн - Шахтар відбудеться 23 лютого. Нагадаємо, у першому матчі протистояння Шахтар переміг Ренн з рахунком 2:1.