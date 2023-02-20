Іспанець травмувався в матчі з МЮ

Джерело - GSFN.

Півзахисник Барселони Педрі у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (2:2) травмував стегно і дограти поєдинок до кінця не зміг.

Іспанець прокоментував своє пошкодження.

"Це тяжкий удар для мене, бо останнім часом грав дуже добре. Але треба відновитися та повернутися до допомоги команді та моїм товаришам по команді".

Актуально: Стали відомі терміни відновлення Педрі

"Набагато важче дивитися на гру команди зі сторони. Мені більше подобається бути на полі, але повністю довіряю команді. Ми з нетерпінням чекаємо можливості зіграти на такому стадіоні, як "Олд Траффорд", який нас мотивує та захоплює", - сказав Педрі.

Вільярреал - Барселона 0:1: огляд матчу Ла-Ліги