Головне
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком
Сьогодні 10:43 3281
Арсенал з голом Зінченка дотиснув Астон Віллою: Результати 24 туру АПЛ
Сьогодні 16:29 63
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 16:16 255
Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 14:14 579 1
Суркіс скоро складе депутатський мандат
Сьогодні 12:13 374
Циганков – геній: фани Жирони просто в захваті від гри українця у феєричному матчі Ла Ліги
Сьогодні 11:32 1287
Циганков отримав високі бали за матч із Альмерією
Сьогодні 09:17 670
Жирона з голом Циганкова розгромила Альмерію у 22 турі Ла-Ліги
Вчора 23:59 574
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО
Вчора 23:24 5830
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Вчора 22:58 13982
Прямі трансляції

Динамо передало на фронт пікап

Сьогодні 13:58 246 0
Також бійцям ЗСУ вручили клубну атрибутику
Динамо передало на фронт пікап
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо відреагувало на запит командира військової частини А4049, який потребував бойового автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Четверо бійців із позивними "Динамо", "НАТО", "Рембо" та "Маестро" сьогодні вирушили на ньому на фронт від стадіону імені Валерія Лобановського.

Кошти на придбання автомобіля виділили президент київського клубу Ігор Суркіс, капітан команди Сергій Сидорчук, віцепрезидент Динамо Олексій Семененко та надзвичайний і повноважний посол України в Кувейті Олександр Балануца.

Також бійцям ЗСУ вручили клубну атрибутику.

Нагадаємо, Суркіс скоро складе депутатський мандат.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 8218
Став відомий новий головний тренер збірної України Став відомий новий головний тренер збірної України 28464 1
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО 5830
П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 4752
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19415
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 13982
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42056
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 40379
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13259 6
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 64859
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 254858 4
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 17906