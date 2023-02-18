Динамо передало на фронт пікап

Також бійцям ЗСУ вручили клубну атрибутику

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо відреагувало на запит командира військової частини А4049, який потребував бойового автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Четверо бійців із позивними "Динамо", "НАТО", "Рембо" та "Маестро" сьогодні вирушили на ньому на фронт від стадіону імені Валерія Лобановського.

Кошти на придбання автомобіля виділили президент київського клубу Ігор Суркіс, капітан команди Сергій Сидорчук, віцепрезидент Динамо Олексій Семененко та надзвичайний і повноважний посол України в Кувейті Олександр Балануца.

Також бійцям ЗСУ вручили клубну атрибутику.

Нагадаємо, Суркіс скоро складе депутатський мандат.