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Болонья скасувала товариський матч через смерть Михайловича

Вчора 23:53 213 0
Гра була запланована на завтра
Болонья скасувала товариський матч через смерть Михайловича
#Болонья, #Синіша Михайлович

Джерело - офіційний сайт Болоньї.

Болонья скасувала товариську гру з хорватським клубом Гориця через смерть свого колишнього тренера Синиши Михайловича.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гра була запланована на завтра. Замість цього команда проведе закрите тренування.

Михайлович був хворим на лейкемію з 2019 року. У березні 2021-го він оголосив, що повинен пройти новий курс хімієтерапії.

Михайлович продовжував тренерську роботу до вересня цього року, коли був звільнений з Болоньї через невтішні результати.

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