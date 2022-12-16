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Сестра Роналду знайшла винних у вильоті Португалії з ЧС-2022

Сьогодні 11:50 260 0
Сестра Роналду знайшла винних у вильоті Португалії з ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду

Джерело - sport24.ua.

Катя Авейру, сестра форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду, заступилася за брата після неуспішного виступу на чемпіонаті світу в Катарі.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Ми програли чемпіонат світу тоді, коли група щурів (футболістів з клубів низького рівня – прим.) відсвяткувала перемогу над Швейцарією як перемогу над Роналду.

У збірній немає клубів. Збірна – це країна. Але, на жаль, в національній команді Португалії цей урок ще не засвоїли", – розповіда Авейру.

Нагадаємо, головний тренер збірної Португалії Сантуш покинув команду.

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