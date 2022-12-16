Тлумак: Карпати боротимуться за місце в УПЛ

Карпати навесні будуть боротися за вихід в УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Андрій Тлумак.

"Вважаю, що наша команда в першій частині сезону виступила досить непогано, але завжди хочеться більшого. Головне, що вийшли до Чемпіонського раунду. Навесні боротимемося за підвищення у класі. Щодо негативу, то втратили багато залікових пунктів у матчах, де мали перемагати.

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Найголовніше, що маємо змогу займатися своєю улюбленою справою. Безумовно, цей формат є для всіх нас незвичним, але до цього варто ставитися з розумінням. Проводити чемпіонат під час війни - це вже досягнення. Важливо було знайти оптимальне рішення, яке б влаштувало більшість клубів. Якщо б грали у два кола, то більшість команд просто не брали б участі у змаганнях. Коли вирішуватимемо формат наступного сезону, тоді вже можемо висловити своє побажання", - відзначив Тлумак.