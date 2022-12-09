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Тлумак: Карпати можуть вийти в УПЛ напряму

Сьогодні 13:24 217 0
Тлумак: Карпати можуть вийти в УПЛ напряму
#Карпати, #Андрій Тлумак

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати мають шанси вийти в УПЛ напряму.

Про це розповів головний тренер львів'ян Андрій Тлумак.

"Ми нормально провели перше коло, здобули друге місце у своїй групі. Я вважаю, що це нормальний результат - не класний, але й не поганий. У нас шість очок, але це не критично".

  Тлумак: Карпати планують взяти гравців з УПЛ

"Проте я в будь-якому випадку вважаю, що ми можемо зайняти друге місце та кваліфікуватися в УПЛ напряму. Все у наших руках. Якщо ми здобуватимемо перемоги у своїх матчах, то спокійно можемо вийти на друге місце", - сказав Тлумак.

Нагадаємо, Тлумак назвав завдання Карпат.

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