Тлумак: Карпати можуть вийти в УПЛ напряму

Карпати мають шанси вийти в УПЛ напряму.

Про це розповів головний тренер львів'ян Андрій Тлумак.

"Ми нормально провели перше коло, здобули друге місце у своїй групі. Я вважаю, що це нормальний результат - не класний, але й не поганий. У нас шість очок, але це не критично".

Тлумак: Карпати планують взяти гравців з УПЛ

"Проте я в будь-якому випадку вважаю, що ми можемо зайняти друге місце та кваліфікуватися в УПЛ напряму. Все у наших руках. Якщо ми здобуватимемо перемоги у своїх матчах, то спокійно можемо вийти на друге місце", - сказав Тлумак.