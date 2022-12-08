Тлумак назвав завдання Карпат

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак назвав завдання команди на сезон.

Про це розповів сам фахівець у коментарі пресслужбі львівського клубу.

"Якщо вести мову про поточний сезон, то ми можемо бути задоволені певними моментами, але не всіма. Якщо взяти у загальному нашу карпатівську історію, то маємо розуміти, що повинен пройти певний час. Команда здіймається на ноги, відновлюється та рухається вперед. Два роки тому ми взагалі перебували серед аматорів. Тоді у нас не було нічого: ні стадіону, ні бази, ні школи – усе зникло.

Ми розпочали з нуля завдяки нашим вболівальникам, які передали нам герб. Вдячний за те, що ви у нас повірили в той момент. Адже тоді не було зрозуміло, що і як відбуватиметься. Однак у нас була історія, ветерани, легенди "Карпат", які нас підтримали. Також хочу подякувати нашим керівникам, які теж допомогли. Спершу, на аматорському рівні ми взагалі грали на "Школярі" – нам підставив плече Андрій Шандор.

Зараз будується база в Бартатові, ми почуваємо себе професійним клубом. Не можна бігти швидше, ніж ми йдемо. Потрібно терпіння. Ми повинні розуміти, що ми не мали нічого, а зараз маємо шанс вийти в УПЛ. Скільки б у нас не було очок – шанси є! Якщо все буде добре, то влітку команда повинна вже переїхати на нову базу в Бартатові. У нас є два завдання: вийти в УПЛ та переїхати на базу", - сказав Тлумак.