Тіте має п'ять варіантів продовження кар'єри

Джерело - tribuna.com.
Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте не має браку пропозицій після відходу з національної команди.
Про це повідомляє UOL.
Ще до чемпіонату світу з представниками коуча зв'язувались 3 збірні та 2 клуби. Одразу після вильоту Бразилії у чвертьфіналі ЧС-2022 від Швейцарії всі вони поновили інтерес до Тіте.
Раніше 61-річний спеціаліст повідомляв, що планує пів року відпочити, однак велика пропозиція може змусити його передумати.
Тіте тренував збірну Бразилії з 2016 року.