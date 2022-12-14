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Тіте має п'ять варіантів продовження кар'єри

Сьогодні 12:38 230 0
Тіте має пропозиції від клубів та національних збірних
Тіте має п'ять варіантів продовження кар'єри
Фото - gettyimages
#Тіте

Джерело - tribuna.com.

Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте не має браку пропозицій після відходу з національної команди.

Про це повідомляє UOL.

Ще до чемпіонату світу з представниками коуча зв'язувались 3 збірні та 2 клуби. Одразу після вильоту Бразилії у чвертьфіналі ЧС-2022 від Швейцарії всі вони поновили інтерес до Тіте.

Раніше 61-річний спеціаліст повідомляв, що планує пів року відпочити, однак велика пропозиція може змусити його передумати.

Тіте тренував збірну Бразилії з 2016 року.

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