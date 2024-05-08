Визначилися всі суперники України U-18 на ЧС-2025 у дивізіоні 1А

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України з хокею до 18 років дізналася всіх суперників по чемпіонату світу-2025 в дивізіоні 1А.

У 2024 році юні українці вибороли срібло на ЧС, який відбувся з 14 до 20 квітня у Данії.

Медаль стала першою в історії для України в Дивізіоні 1А U-18.

В дивізіоні, окрім України, яка зайняла друге місце, залишились Австрія, Угорщина й Данія.

Також у 1А повертається Казахстан, повернувшись з еліти, куди потрапив лише на один рік.

Першою в дивізіоні 1В стала Словенія, програвши лише одну зустріч Республіці Кореї.

Склад дивізіону 1А у 2025 році

Казахстан

Україна

Австрія

Угорщина

Данія

Словенія

Нагадаємо, юнацька збірна України розпочала минулий турнір з двох перемог. Спершу "синьо-жовті" обіграли Японію (4:1), після чого у другому турі здолали Данію (3:1). Єдиної поразки на турнірі команда зазнала в овертаймі від однолітків з Німеччини. Потім у четвертому турі впевнено перемогла Угорщину (7:4). А в останньому матчі Україна вирвала перемогу над Австрією (3:2).

Раніше українські хокеїсти Макар Єрофеєв та Олексій Логінов загинули на війні з Росією.

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