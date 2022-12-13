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Тальяфіко: Мессі дає нам особливу перевагу

Сьогодні 14:52 244 0
Ніколас Тальяфіко прокоментував важливість Ліонеля Мессі
Тальяфіко: Мессі дає нам особливу перевагу
#Ліонель Мессі, #Тальяфіко

Джерело - suspilne.media.

Наявність Ліонеля Мессі в збірній Аргентини надає команді перевагу над суперниками.

Про це розповів оборонець аргентинців Ніколас Тальяфіко.

"Мессі завжди був таким. Він той, хто дає нам особливу перевагу, коли команда на полі. Ми знаємо, що у нас є Мессі, і це велике джерело мотивації та надії. Нам потрібно лише зробити свій внесок і викластися на повну.

Гравці дійсно щасливі, що Мессі є нашим капітаном. За підтримки всіх ми працюємо разом, щоб досягти наших мрій, і найкраще робити це з Мессі на нашому боці", - відзначив Тальяфіко.

Нагадаємо, Мбаппе та Мессі – лідери ЧС-2022 з гри в атаці.

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