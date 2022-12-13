Наявність Ліонеля Мессі в збірній Аргентини надає команді перевагу над суперниками.

Про це розповів оборонець аргентинців Ніколас Тальяфіко.

"Мессі завжди був таким. Він той, хто дає нам особливу перевагу, коли команда на полі. Ми знаємо, що у нас є Мессі, і це велике джерело мотивації та надії. Нам потрібно лише зробити свій внесок і викластися на повну.

Гравці дійсно щасливі, що Мессі є нашим капітаном. За підтримки всіх ми працюємо разом, щоб досягти наших мрій, і найкраще робити це з Мессі на нашому боці", - відзначив Тальяфіко.