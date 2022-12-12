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Кривоносов може стати віцепрезидентом УАФ у випадку обрання Шевченка

Вчора 23:58 274 0
Кривоносов може стати віцепрезидентом УАФ у випадку обрання Шевченка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко, #Микола Кривоносов

Джерело - KDK.

У випадку обрання президентом УАФ Андрія Шевченка віцепрезидентом організації може арбітр Микола Кривоносов.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.

"Цікава інформація про команду Шевченка. Один з арбітрів - 39-річний рефері Микола Кривоносов - зараз активно опрацьовує інших суддів, які мають вплив в регіональних асоціаціях. Кажуть, саме його збираються зробити віцепрезидентом нової УАФ, який буде курувати суддівський корпус".

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"Кривоносов відомий двома скандалами. Свого часу він не зміг отримати статус ФІФА, заваливши екзамен з англійської. А на початку минулого року Кривоносов працював четвертим арбітром на матчі Львів – Колос і змусив головного рефері дати жовту тодішньому тренеру львів'ян Віталію Шумському".

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"Після гри Шумський заявив, що Кривоносов таким чином відреагував на... вимогу тренера розмовляти українською", - написав Болотніков

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