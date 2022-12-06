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Ребров може навесні очолити збірну України

Сьогодні 18:56 271 0
УАФ може підписати контракт із Сергієм Ребровим
Ребров може навесні очолити збірну України
Фото - gettyimages
#Олександр Петраков, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може замінити Олександра Петракова на тренерському містку збірної України.

Про це розповів Віктор Вацко в ефірі авторської програми Вацко On Air.

"У Реброва контракт з Аль-Айном до червня, до якого він ставиться з повагою. Я відчуваю велике бажання Реброва очолити національну збірну. Зі своїх джерел я знаю, що був переговорний процес між президентом УАФ Андрієм Павелком та Ребровим. Не знаю, чи домовились вони про щось. Про це поки що рано говорити.

Збірна України проведе перший матч у кваліфікації до чемпіонату Європи проти Англії вже в березні. Ребров за контрактом на цей момент залишається наставником Аль-Айна. Є один нюанс. Знаючи, як ведуться справи на Близькому Сході, якщо клуб до весни не боротиметься за чемпіонство, то є шанс побачити Реброва на голові збірної України вже у березні", – сказав Вацко.

Раніше повідомлялося, що Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України.

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