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Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка

Вчора 23:27 632 0
Журналіст розповів про підтримку Павелка від УЄФА
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Андрій Шевченко

Джерело - KDK.

УЄФА може виключити Україну з організації у тому випадку, якщо усунення голови УАФ Андрія Павелка буде визнане політично вмотивованим.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

"Проти Павелка підняли старі кримінальні справи. Схоже, був розрахунок, що він злякається і взагалі втече з країни. Або принаймні сам покине УАФ в обмін на те, що його не посадять. Наразі цей план не спрацьовує. Павелко не здається. Він робить ставку на захист УЄФА".

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"І, кажуть, в УЄФА справді вписались за нього, неофіційно пригрозивши Шевченку, що Україну можуть виключити з союзу, якщо будуть серйозні порушення при спробі змінити владу. А це означає - дискваліфікація клубів з єврокубків і збірної з відбору на Євро-2024".

"УАФ мала провести вибори президента ще на початку цього року. Через війну плановий конгрес перенесли до закінчення воєнного стану. Як тільки це станеться, Павелко мають переобрати – це проста формальність, бо всі передвиборні процедури вже завершені, нові кандидати не можуть висунутись".

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"Запорізька асоціація дійсно висунула Шевченка в президенти і пропонувала скликати для цього позачерговий конгрес 20 грудня. В УАФ наполягають, що це порушення всіх можливих статутів. І саме це начебто може стати останнім аргументом для УЄФА".

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"Подейкують, команда Шевченка зрозуміла, що такі методи виглядають брудно і ризиковано, тому дала задню. Схоже, війна на паузі. Йде "перегрупування сил", якщо продовжувати говорити військовою термінологією", - написав Болотніков.

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