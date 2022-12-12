Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка

УЄФА може виключити Україну з організації у тому випадку, якщо усунення голови УАФ Андрія Павелка буде визнане політично вмотивованим.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

"Проти Павелка підняли старі кримінальні справи. Схоже, був розрахунок, що він злякається і взагалі втече з країни. Або принаймні сам покине УАФ в обмін на те, що його не посадять. Наразі цей план не спрацьовує. Павелко не здається. Він робить ставку на захист УЄФА".

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"І, кажуть, в УЄФА справді вписались за нього, неофіційно пригрозивши Шевченку, що Україну можуть виключити з союзу, якщо будуть серйозні порушення при спробі змінити владу. А це означає - дискваліфікація клубів з єврокубків і збірної з відбору на Євро-2024".

"УАФ мала провести вибори президента ще на початку цього року. Через війну плановий конгрес перенесли до закінчення воєнного стану. Як тільки це станеться, Павелко мають переобрати – це проста формальність, бо всі передвиборні процедури вже завершені, нові кандидати не можуть висунутись".