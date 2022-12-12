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Болотніков: Шевченко збирався стати президентом Динамо

Сьогодні 22:33 255 0
Журналіст Сергій Болотніков повідомив про можливу зміну керівництва Динамо
Болотніков: Шевченко збирався стати президентом Динамо
#Динамо Київ, #Андрій Шевченко

Джерело - KDK.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко міг стати президентом Динамо.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

"Кажуть, ще влітку, коли навколо Суркісів згустились хмари, Шевченко начебто знайшов інвесторів, які були готові взяти Динамо в разі чого. А сам він збирався стати президентом клубу.  Щоб відвести загрозу від себе, Суркіси переорієнтували Шевченка на крісло президента УАФ".

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"Брати не мають тісного контакту з Шевченком - їхні стосунки серйозно охололи за часів, коли той був тренером збірної. Але, скажемо так, за сприяння Суркісів на цю ідею Шевченка наштовхнув один з заступників голови Офісу президента", - написав Болотніков.

Раніше Дженоа звільнила наступника Шевченка.

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