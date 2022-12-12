Болотніков: Шевченко збирався стати президентом Динамо

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко міг стати президентом Динамо.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

"Кажуть, ще влітку, коли навколо Суркісів згустились хмари, Шевченко начебто знайшов інвесторів, які були готові взяти Динамо в разі чого. А сам він збирався стати президентом клубу. Щоб відвести загрозу від себе, Суркіси переорієнтували Шевченка на крісло президента УАФ".