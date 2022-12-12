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Тоттенгем відновить переговори з Конте щодо нового контракту

Сьогодні 20:02 165 0
Переговори розпочалися ще перед чемпіонатом світу
Тоттенгем відновить переговори з Конте щодо нового контракту
#Конте, #Тоттенгем

Джерело - The Athletic.

Цього тижня Тоттенгем продовжить перемовини з головним тренером Антоніо Конте щодо нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє The Athletic.

Переговори розпочалися ще перед чемпіонатом світу й мали продовжитися минулого тижня, але через зайнятість спортивного директора Тоттенгема Фабіо Паратічі були перенесені на цей тиждень.

На поточній стадії перемовин будуть обговорюватися не лише умови майбутньої угоди, а й плани та амбіції клубу на наступне трансферне вікно. Конте хоче розуміти, чи розділяють "шпори" його бачення.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готує трансфер Маліновського.

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