Тоттенгем відновить переговори з Конте щодо нового контракту

Переговори розпочалися ще перед чемпіонатом світу

Джерело - The Athletic.

Цього тижня Тоттенгем продовжить перемовини з головним тренером Антоніо Конте щодо нового довгострокового контракту.

Про це повідомляє The Athletic.

Переговори розпочалися ще перед чемпіонатом світу й мали продовжитися минулого тижня, але через зайнятість спортивного директора Тоттенгема Фабіо Паратічі були перенесені на цей тиждень.

На поточній стадії перемовин будуть обговорюватися не лише умови майбутньої угоди, а й плани та амбіції клубу на наступне трансферне вікно. Конте хоче розуміти, чи розділяють "шпори" його бачення.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готує трансфер Маліновського.