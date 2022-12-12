Хаві підшукав заміну Бускетсу

Серхіо Бускетс імовірно покине клуб

Головний тренер Барселони Хаві просить у керівництва клубу придбати йому нового опорного півзахисника, який стане заміною Серхіо Бускетсу.

Про це повдіомляє Football Espana.

Свій вибір іспанський тренер зупинив на хавбеку Реал Сосьєдаду Мартіні Субіменді. Спортивний директор "блаугранас" Йорді Кройф повністю підтримує Хаві і теж впевнений, що саме Субіменді стане ключовим гравцем Барселони на довгі роки.

Це все, та те, що сам Мартін хоче стати частиною Барселони, здавалось би робить цей трансфер вже здійсненим, але є одна проблема - ціна гравця. Клуб з Сан-Себастьяну не відчуває фінансових складнощів, а тому просить за гравця суттєву суму.

Саме тому, не дивлячись на повну підтримку Хаві, Лапорта досі не наважився здійснити цей перехід. Президент вважає, що віддавати 60 млн (а саме стільки складає клаусула) за молодого гравця - дуже ризиковано.

Лапорта готується до складних переговорів з Сосьєдадом, але не виключає, що Барселона знайде інший варіант.

Раніше визначився новий капітан Барселони.