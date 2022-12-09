Визначився новий капітан Барселони

Джерело - isport.ua.
Хавбек Сержі Роберто стане новим капітаном Барселони після відходу Серхіо Бускетса.
Про це повідомляє видання Diari ARA.
Наразі Роберто є другим капітаном клубу цього сезону після Серхіо Бускетса. Якщо 34-річний іспанець піде з каталонського клубу влітку, Роберто стане новим капітаном Барселони.
Хавбек уже повідомив агентам, що хоче підписати новий контракт із каталонською командою. Переговори з цього питання наразі не розпочалися.
У поточному сезоні на рахунку Роберто 2 голи у 9 матчах Ла-Ліги.