Визначився новий капітан Барселони

У Барселоні визначились із новим капітаном

Хавбек Сержі Роберто стане новим капітаном Барселони після відходу Серхіо Бускетса.

Про це повідомляє видання Diari ARA.

Наразі Роберто є другим капітаном клубу цього сезону після Серхіо Бускетса. Якщо 34-річний іспанець піде з каталонського клубу влітку, Роберто стане новим капітаном Барселони.

Хавбек уже повідомив агентам, що хоче підписати новий контракт із каталонською командою. Переговори з цього питання наразі не розпочалися.

У поточному сезоні на рахунку Роберто 2 голи у 9 матчах Ла-Ліги.