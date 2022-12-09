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Визначився новий капітан Барселони

Сьогодні 19:25 204 0
У Барселоні визначились із новим капітаном
Визначився новий капітан Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Серджі Роберто

Джерело - isport.ua.

Хавбек Сержі Роберто стане новим капітаном Барселони після відходу Серхіо Бускетса.

Про це повідомляє видання Diari ARA.

Наразі Роберто є другим капітаном клубу цього сезону після Серхіо Бускетса. Якщо 34-річний іспанець піде з каталонського клубу влітку, Роберто стане новим капітаном Барселони.

Хавбек уже повідомив агентам, що хоче підписати новий контракт із каталонською командою. Переговори з цього питання наразі не розпочалися.

У поточному сезоні на рахунку Роберто 2 голи у 9 матчах Ла-Ліги.

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