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Неймар може зіграти з Камеруном у 3 турі ЧС-2022

Сьогодні 19:09 142 0
Бразилець не зіграє зі Швейцарією
Неймар може зіграти з Камеруном у 3 турі ЧС-2022
#Неймар, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - UOL.

Вінгер збірної Бразилії Неймар може повернутися на поле до кінця групової стадії ЧС-2022.

Про це повідомляє UOL.

30-річний футболіст травмував гомілкостоп у протистоянні з Сербією (2:0) та повинен був відновитися до стадії плей-оф. Однак набряк на нозі бразильця спав, а сам він вже може нормально ходити.

Неймар точно не зіграє зі Швейцарією, але тренерський штаб може включити його в основний склад на останній тур проти Камеруну, якщо збірній буде необхідно набирати очки.

Якщо до того часу Бразилія гарантує собі вихід в плей-оф, то травмовані та втомлені гравці команди отримають відпочинок.

Нагадаємо, у збірній Бразилії впевнені, що серби навмисно травмували Неймара.

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