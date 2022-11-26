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Луческу пояснив нічию з Металістом 1925

Сьогодні 18:52 189 0
Мірча Луческу прокоментував нічию з Металістом 1925
Луческу пояснив нічию з Металістом 1925
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо не змогло реалізувати свої шанси у матчі проти Металіста 1925.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Було достатньо моментів, щоб ми забили, крім пенальті. Все, що стосується гри до штрафного майданчика – це робота на тренуваннях, моя зона відповідальності. Все, що відбувається у штрафному майданчику - це вже відповідальність кожного гравця. Шепелєв мав момент, коли він не потрапив у ворота з кількох метрів, і був також епізод, коли він міг пробивати, але віддав пас. У штрафному потрібна майстерність гравця, його дриблінг та вміння прийняти правильне рішення.

Ми надто довго контролюємо м'яч, ніхто з наших гравців не бере на себе відповідальності, щоб обіграти та створити таким чином чисельну перевагу. Це можуть зробити Циганков і Буяльський, але цього мало, коли вся команда суперника відходить в оборону. Нам потрібно, щоб усі гравці брали участь в атаках, усі приходили до штрафного майданчика. Однак ніхто не хоче ризикувати та обігравати, входити у дриблінг.

Актуально: Циганков не реалізував пенальті в матчі з Металістом 1925 в УПЛ - ВІДЕО

Кожен суперник грає проти нас із подвоєною енергією та мотивацією. Це зрозуміло, адже вони грають проти київського Динамо і обороняються всією командою. Тому нам потрібно розкривати оборону та ризикувати. Ми доводимо м'яч до штрафного майданчика, входимо до штрафного, заробляємо кутові... Сьогодні ми виконали 13 кутових, а у суперника був один, після якого вони могли нам забити. Все зводиться до того, що на полі потрібні особистості, "кілери", які мають завдавати вирішального удару.

У плані завершення та ведення гри в атаці багато залежить від центрального нападника. Але, на жаль, ні Ванат, ні Бєсєдін не можуть зберегти м'яч, їм складно входити в комбінації з гравцями середньої лінії. Їхні сильні сторони - це швидкість, вони можуть використовувати вільні зони за спиною захисників. А за такої сумбурної гри, коли у суперника насичена оборона, вони втрачають м'яч.

Ще одна зброя, яку треба було сьогодні використати – це дальні удари. Але ми били надто здалеку. І Забарний, і Вівчаренко ще мали час і можливість, щоб входити в ударні зони та здійснювати удари звідти. Але, знову-таки, був поспіх і метушня у прийнятті рішень.

Ми контролювали хід гри, контролювали м'яч, створювали моменти, добре пресингували після втрати м'яча в зоні атаки суперника - загалом, все робили правильно, але для голу не вистачало завершального пасу, завершального удару", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ.

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