Сілва: Роналду ще може грати на ТОП-рівні

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду ще може грати на ТОП-рівні.

Про це розповів півзахисник португальців Бернарду Сілва.

"Ми раді знати, що досі можемо розраховувати на Кріштіану – не лише на гол, він багато працював для команди. Те, що він робить зараз - його рішення і рішення того, хто пропонує йому контракт.

Думаю, він ще може грати на топ-рівні. Це залежить від того, чого хоче Роналду. Не знаю, чого він хоче від свого життя. Він повинен поговорити зі своєю родиною і вирішити для себе, хіба не так? Підтримую його рішення, тому що він так вирішив. Він мій партнер по команді в Португалії - якщо він щасливий, то і ми щасливі. Він був чудовим на полі", - сказав Сілва.