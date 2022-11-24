Аль-Хілаль готовий підписати Роналду

Аль-Хілаль з чемпіонату Саудівської Аравії зацікавлений у підписанні колишнього форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Sky Sports.

Команда з четвертого місця турнірної таблиці розглядає можливість підписання 37-річного португальця.

Футболіст перебуває у статусі вільного агента після дострокового розриву контракта з МЮ.

МЮ отримував пропозицію щодо Роналду від клубу з Саудівської Аравії ще влітку та був готовий прийняти її, але угода зірвалася. Роналду в інтерв’ю TalkTV казав, що відхилив угоду, за якою отримав би близько 305 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Роналду – перший гравець в історії, який забив на 5 чемпіонатах світу.