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Клопп пояснив відхід з Боруссії

Сьогодні 15:55 133 0
Юрген Клопп прокоментував відхід з Боруссії Дортмунд
Клопп пояснив відхід з Боруссії
#Юрген Клопп, #Томас Тухель, #Боруссії Дортмунд

Джерело - football24.ua.

Юрген Клопп змушений був покинути пост головного тренера дортмундської Боруссії через Томаса Тухеля.

Про це розповів сам німецький фахівець в інтерв'ю німецькій радіокомпанії WDR.

"Я досі пам'ятаю причину цього рішення – вся справа була в Томасові Тухелі, який збирався очолити Гамбург. Керівництво Борусії схаменулося: "Хвилиночку! Тухель збирається до Гамбургу? Ми маємо його перехопити, і зробити це негайно!" Тому я залишив свою посаду трохи раніше, ніж планувалося", – зазначив Клопп.

Нагадаємо, що Тухель замінив Клоппа на посаді наставника Боруссії у сезоні 2015/16. Сам Клопп подався тренувати Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що Клопп хоче підписати Мбаппе в зимове трансферне вікно.

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