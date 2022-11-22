Клопп пояснив відхід з Боруссії

Юрген Клопп прокоментував відхід з Боруссії Дортмунд

Юрген Клопп змушений був покинути пост головного тренера дортмундської Боруссії через Томаса Тухеля.

Про це розповів сам німецький фахівець в інтерв'ю німецькій радіокомпанії WDR.

"Я досі пам'ятаю причину цього рішення – вся справа була в Томасові Тухелі, який збирався очолити Гамбург. Керівництво Борусії схаменулося: "Хвилиночку! Тухель збирається до Гамбургу? Ми маємо його перехопити, і зробити це негайно!" Тому я залишив свою посаду трохи раніше, ніж планувалося", – зазначив Клопп.

Нагадаємо, що Тухель замінив Клоппа на посаді наставника Боруссії у сезоні 2015/16. Сам Клопп подався тренувати Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що Клопп хоче підписати Мбаппе в зимове трансферне вікно.