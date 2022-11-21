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Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Англія, #Іран, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група В. 1-й тур
21 листопада, 2022 рік. 15:00

АНГЛІЯ - ІРАН
Стадіон Халіфа Інтернешнел Стедіум (Доха, Катар)
Головний арбітр - Рафаель Клаус (Бразилія)

У матчі 1 туру в групі В на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Англії протистоятиме збірній Ірану. Матч відбудеться в понеділок, 21 листопада о 15:00 за київським часом на стадіоні Халіфа Інтернешнел Стедіум в Досі, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи В збірна США зіграє з Вельсом.

Англія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 5

Збірна Англії є багаторазовим учасником фінальних частин ЧС. У 1966 році англійці виграли домашній чемпіонат світу. У 1990 та 2018 роках збірна Англії посідала 4-і місця на ЧС. Нині збірна Англії має 6-матчеву серію без перемог. Ці невдачі вже коштували команді Гарета Саутгейта місця в еліті Ліги націй. Але ціна помилок на чемпіонатах світу значно більша. Навіть одне фіаско в групі здатне всерйоз похитнути шанси на 1/8 фіналу. А до суто ігрових проблем перед ЧС-2022 додалися ще й кадрові. За кілька тижнів до планетарного форуму втратив двох флангових оборонців Челсі. І якщо Чілвелла з легкістю підмінить Шоу, то з універсальним Джеймсом значно складніше. Очевидна альтернатива - Тріпп'єр, який став лідером Ньюкасла.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу І (набрала 26 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенгем), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Арсенал).

Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Конор Ґаллагер (Челсі), Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер).

Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

Іран

  • Місце в рейтингу ФІФА - 20

Збірна Ірану вшосте візьме участь у чемпіонаті світу з футболу - утретє поспіль на чемпіонатах світу. Для збірних ЧС-2022 проблемою буде акліматизація. Збірна Ірану з нею проблем не матиме, адже ближче до катарських арен Мундіалю їхати лише сусідам-аравійцям. А от англійці звикли до інших погодних умов у листопаді-грудні. Та й загалом перший посеред сезону чемпіонат світу здатен сплутати всі карти.

У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу А (25 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Аліреза Беїранванд (Персеполіс), Амір Абедзаде (Понферрадіна, Іспанія), Хоссейн Хоссейні (Естеглал), Паям Ніазманд (Сепахан).

Захисники: Маджид Хоссейні (Трабзонспор, Туреччина), Хоссейн Канаані (Аль-Ахлі, Катар), Шоджа Халілзаде (Аль-Ахлі, Катар), Мортеза Пурліганджи (Аль-Арабі, Катар), Садег Мохаррамі (Локомотива Загреб, Хорватія), Мілад Мохаммаді (Гент, Бельгія), Ехсан Хаджсафі (АЕК, Греція), Рамін Резаеян (Персеполіс), Аболфазл Джалалі (Естеглал).

Півзахисники: Саїд Еззатоллахі (Вайле, Данія), Алі Карімі (Кайсеріспор, Туреччина), Ахмад Нуроллахі (Шабаб Аль-Ахі, ОАЕ), Рузбе Чешмі (Естегляль), Вахід Амірі (Персеполіс), Саман Годдос (Брентфорд, Англія), Аліреза Джаханбахш (Феєнорд, Нідерланди), Алі Голізаде (Шарлеруа, Бельгія), Мехді Торабі (Персеполіс).

Нападники: Сердар Азмун (Баєр, Німеччина), Мехді Таремі (Порту, Португалія), Карім Ансаріфард (АЕК, Греція).

Історія зустрічей

Команди раніше не зустрічалися.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Англії - 1,37, на перемогу Ірану - 11,50, на нічию - 4,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії - 3:0

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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