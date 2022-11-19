Англія - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Англії зіграє проти збірної Ірану у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у понеділок, 21 листопада, на стадіоні Халіфа Інтернешнел Стедіум у місті Доха. Початок о 15:00 за київським часом.
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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Іран
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|США
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Вельс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 21 листопада | 15:00 | Англія - Іран
- 21 листопада | 21:00 | США - Вельс
2-й тур
- 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
- 25 листопада | 21:00 | Англія - США
3-й тур
- 29 листопада | 21:00 | Іран - США
- 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія