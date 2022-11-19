Рябоконь: Мудрик - головний талант українського футболу

Вінгера Шахтаря Михайло Мудрик є наразі головний талантом українського футболу.

Про це розповів колишній головний тренер Десни Олександр Рябоконь в інтерв'ю Sport Arena.

"Боженька в тім'ячко поцілував Мудрика. В нього є всі якості: дуже швидкий, розумний як футболіст, дуже хороша техніка. Крім того, готовий тренуватись і день, і ніч, що він і робив у Чернігові.

Він не йшов з тренувального поля поки не стемніє. Рано чи пізно наступає час, коли людина готова показувати свої найкращі якості. Десь можливо стабільності йому ще не вистачає, але маю надію, що це прийде. Погоджуюсь, що це зараз головний талант українського футболу.

Не кожен вміє брати ініціативу на себе, обігрувати на великій швидкості. Талантам треба підтримка та допомога. На його позиції була досить велика конкуренція, вінгери — це моя слабкість. Ми там були дуже добре укомплектовані: Картушов, Калітвінцев, Гуцуляк і Мудрик. Я вважаю, що на цих позиціях ми були найсильнішими в Україні, - сказав Рябоконь.