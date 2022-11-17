Луческу: Циганков провів хороший матч з Інгульцем

Вінгер Динамо Віктор Циганков провів хороший матч проти Інгульця (1:2) в УПЛ.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Завдання було завоювати три очки, що нам вдалося зробити. Привітав хлопців у роздягальні. У тому числі Віктора Циганкова, який провів хороший матч. Насамперед, привітав хлопців із трьома набраними очками та з тим, що витримали бійцівський натиск суперника. Важливо було не поступитися в цій грі, а не тільки перевершувати в ігрових компонентах".

Луческу часто проявляє агресію і деспотизм

"Не можу не виділити і Віталія Буяльського, котрий виконав величезний обсяг роботи, у тому числі чорнової. Він багато пресингував, брав участь у всіх атаках, заробив пенальті. Шкода, що не забив третій гол у хорошій контратаці. Він заслуговував забити третій гол, як і наша команда загалом", - сказав Луческу.