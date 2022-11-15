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Матч Верес - Динамо відбудеться у Києві

Сьогодні 17:39 431 0
Матч відбудеться на стадіоні Лобановського
Матч Верес - Динамо відбудеться у Києві
#Верес, #Динамо Київ

Джерело - ФК Верес.

Матч 14-го туру чемпіонату України Верес - Динамо, який мав пройти у Рівному, відбудеться у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Вереса.

Про це попросив рівненський клуб.

Судячи з усього, Верес розраховує, що гра другого кола, яка тепер пройде в Рівному, зможе відбутися з уболівальниками на трибунах.

Раніше клуб просив УАФ дозволити командам пускати хоча б обмежену кількість фанів на стадіони, проте ініціатива, мабуть, поки що не знайшла відгук функціонерів.

Матч буде зіграний 21 листопада.

Раніше Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ.

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