Джерело - ФК Верес.
Матч 14-го туру чемпіонату України Верес - Динамо, який мав пройти у Рівному, відбудеться у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Вереса.
Про це попросив рівненський клуб.
Судячи з усього, Верес розраховує, що гра другого кола, яка тепер пройде в Рівному, зможе відбутися з уболівальниками на трибунах.
Раніше клуб просив УАФ дозволити командам пускати хоча б обмежену кількість фанів на стадіони, проте ініціатива, мабуть, поки що не знайшла відгук функціонерів.
Матч буде зіграний 21 листопада.
Раніше Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ.