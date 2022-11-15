Роналду відреагував на критику Руні

Кріштіану Роналду прокоментував критику Руні

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду відповів на критику колишнього футболіста "червоних дияволів" Вейна Руні.

Про це розповів сам португальський форвард.

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"Я не знаю, чому він так сильно критикує мене. Напевно тому, що він завершив кар'єру, а я все ще граю на високому рівні. Не збираюся говорити, що виглядаю краще за нього. Що є правдою", - розповів Роналду.

Декілька тижнів тому Роналду відмовився вийти на заміну в матчі з Тоттенгемом і покинув межі поля. Після цього головний тренер МЮ Ерік тен Гаг дискваліфікував гравця, але згодом повернув до складу.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.