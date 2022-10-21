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Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу

Сьогодні 16:25 201 0
Це зарплата Роналду за два тижні
Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - talkSPORT.

Кріштіану Роналду оштрафовано за поведінку на матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0).

Про це повідомляє Talk Sport.

Манчестер Юнайтед оштрафував форварда на 720 тисяч фунтів (близько 820 тисяч євро).

Це зарплата Роналду за два тижні.

19 жовтня Кріштіану демонстративно пішов з лави запасних на 90-й хвилині матчу АПЛ проти Тоттенгема. За деякими даними, він навіть відмовився виходити на поле на 87-й хвилині, оскільки вважав такий пізній вихід неповагою до себе.

Нагадаємо, Ерік тен Гаг усунув португальця від занять із основною командою.

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