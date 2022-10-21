Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу

Це зарплата Роналду за два тижні

Джерело - talkSPORT.

Кріштіану Роналду оштрафовано за поведінку на матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0).

Про це повідомляє Talk Sport.

Манчестер Юнайтед оштрафував форварда на 720 тисяч фунтів (близько 820 тисяч євро).

Це зарплата Роналду за два тижні.

19 жовтня Кріштіану демонстративно пішов з лави запасних на 90-й хвилині матчу АПЛ проти Тоттенгема. За деякими даними, він навіть відмовився виходити на поле на 87-й хвилині, оскільки вважав такий пізній вихід неповагою до себе.

Нагадаємо, Ерік тен Гаг усунув португальця від занять із основною командою.