Руні: Поведінка Роналду з початку сезону - неприйнятна для Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду допустив неприйнятну поведінку щодо клубу.

Про це розповів екснападник МЮ Вейн Руні.

"Чи є МЮ сильнішим з Роналду на полі? Ні, я так не думаю.

Він та Мессі, мабуть, є двома найкращими гравцями всіх часів. Але вважаю, що поведінка Роналду з початку сезону - неприйнятна для Манчестер Юнайтед. Бачив, як Рой Кін захищав його. Рой не прийняв би цього. Він взагалі не схвалив би цього.

МЮ не треба зараз це порушення спокою, коли команда проходить відбудовування. Кріштіану треба просто опустити голову, працювати та бути готовим, коли знадобиться тренеру. Якщо він це зробить - стане активом для цієї команди. Якщо ні - буде небажаним порушником спокою", - сказав Руні.