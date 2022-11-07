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Клопп: Перемога над Тоттенгемом багато значить для нас

Сьогодні 09:59 246 0
Головний тренер Ліверпуля прокоментував перемогу над Тоттенгемом
Клопп: Перемога над Тоттенгемом багато значить для нас
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Тоттенгем, #Юрген Клопп

Джерело - BBC.

Перемога Ліверпуля над Тоттенгемом у 15- турі АПЛ (1:2) - дуже важлива для мерсисайдців.

Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Ця перемога багато значить для нас. Я аж глибоко видихнув. Це супернапружений сезон. Оскільки давно не перемагали на виїзді, то не можемо тепер просто думати, що все буде гаразд. Знаємо, що треба боротися. Це важливо для нас. Дві перемоги поспіль у різних турнірах. Дуже радий, що нарешті перемогли в гостях і в АПЛ", - сказав Клопп.

Раніше Ліверпуль знайшов заміну Клоппу.

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