Клопп: Перемога над Тоттенгемом багато значить для нас

Перемога Ліверпуля над Тоттенгемом у 15- турі АПЛ (1:2) - дуже важлива для мерсисайдців.

Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Ця перемога багато значить для нас. Я аж глибоко видихнув. Це супернапружений сезон. Оскільки давно не перемагали на виїзді, то не можемо тепер просто думати, що все буде гаразд. Знаємо, що треба боротися. Це важливо для нас. Дві перемоги поспіль у різних турнірах. Дуже радий, що нарешті перемогли в гостях і в АПЛ", - сказав Клопп.